Посол РФ в КНДР опроверг сообщения о голоде в стране

Александр Мацегора при этом отметил, что из-за западных санкций у Пхеньяна непростая ситуация с продовольственными ресурсами

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Посол России в КНДР Александр Мацегора опроверг сообщения британской вещательной корпорации BBC о голоде в республике, однако отметил, что из-за западных санкций у Пхеньяна непростая ситуация с продовольственными ресурсами. О ситуации в КНДР он рассказал в интервью порталу NK News, текст которого опубликован на странице российского посольства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, материал BBC носит тенденциозный характер, далек от истинного положения дел и создает ложное впечатление об обстановке в КНДР. "По наличию продуктов питания собственного производства (зерно, фасоль, картофель, мясо, птица, яйца, овощи, фрукты) ситуация сейчас по сравнению с началом пандемии в общем не изменилась - на прилавках всего достаточно было и тогда, и сейчас", - сообщил он.

При этом посол добавил, что, "конечно, далеко не каждый человек может позволить себе ежедневно приобретать продукты питания по рыночным ценам". "Поэтому здесь действует система нормированного снабжения. За ее товарное наполнение в зависимости от того, где трудится человек, отвечает либо государство, либо его предприятие. Главное, чтобы для максимального удовлетворения потребностей населения имелись достаточные ресурсы. Так что главный вопрос - наличие этих самых ресурсов", - пояснил Мацегора, подчеркнув, что "ситуация с продовольственными ресурсами непростая, это признает и руководство КНДР".

Проблема санкций

Несмотря на усилия властей, остается еще много вопросов, которые быстро урегулировать не получается из-за западных санкций. "Не хватает удобрений, ядохимикатов, топлива, сельскохозяйственной техники и запчастей к ней. Собственная промышленность в полной мере удовлетворить потребности в этих позициях пока не может. Однако страна могла бы все это, а также недостающее зерно купить за границей. Мешают этому санкции", - объяснил Мацегора и добавил, что западной помощи Пхеньяну, которая в последние годы составляла по одному доллару на человека в год, не надо, поскольку без санкций КНДР сама смогла бы справиться с проблемами. В случае отмены или ослабления санкций и прекращении давления на иностранных поставщиков за связь с КНДР "вопрос с питанием населения КНДР будет в самые сжатые сроки решен", - отметил посол.

"Но мы ведь понимаем, что этого Запад не допустит никогда. Потому что для него чем здесь хуже - тем там лучше. Потому что ему надо максимально затруднить жизнь населения Северной Кореи, разогреть недовольство властями, спровоцировать протесты и (это хрустальная мечта!) в конце концов вызвать социальные катаклизмы, свергнуть политический строй и решить сверхзадачу уничтожения КНДР как суверенного государства. Кстати, в моей стране Запад пытается делать то же самое. Ничего у него не получится ни в России, ни в КНДР", - добавил российский посол.

Кроме того, он подчеркнул, что нынешние трудности не идут ни в какое сравнение с тем, что было во времена Трудного похода. Так называют события в истории КНДР в середине 1990-х годов, когда страна столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом и массовым голодом, который унес жизни, по некоторым данным, нескольких сотен тысяч человек. "Тогда действительно было очень тяжело. Я был здесь в то время, поэтому могу сравнивать. Сейчас признаки голода здесь не просматриваются", - заключил Мацегора.