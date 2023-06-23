Нарышкин заявил о надежных каналах связи у России и Турции по линии спецслужб

Глава СВР отметил, что поздравил с назначением нового руководителя службы разведки Турции Ибрагима Калына

МОСКВА, 23 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Москва и Анкара имеют надежный канал связи по линии спецслужб, заявил в пятницу ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"На протяжении последних нескольких лет у нас было довольно активное взаимодействие с турецкими коллегами. Назначен новый руководитель [службы разведки Турции Ибрагим Калын], я, конечно, его поздравил чуть ли не в тот же день", - сказал Нарышкин.

"Пока встречи не было, но взаимодействие продолжается. У нас есть хороший надежный канал, имеется официальный представитель Службы внешней разведки в Турции, так же, как и представитель турецкой разведывательной службы в Москве", - отметил глава СВР, комментируя назначение Калына на пост руководителя Национальной разведывательной организации Турции.

При этом Нарышкин не исключил, что в обозримом будущем может состояться его личная встреча с Калыном.

Калын занимал должность пресс-секретаря президента Турции Тайипа Эрдогана с декабря 2014 года, принимал активное участие в переговорах с иностранными высокопоставленными лицами по ключевым международным темам, включая Украину, Сирию, Ливию. Бывший глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан был назначен Эрдоганом на пост главы МИД Турции в составе нового кабинета министров.