Рябков заявил, что Россия не будет уведомлять США об испытаниях беспилотника "Посейдон"

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников "Посейдон", заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Есть серия соглашений 80-х, в основном, годов прошлого века, которые предполагают обмен уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ (межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок - прим. ТАСС), а также о проведении масштабных стратегический учений, масштабных учений стратегических сил. Ни то, ни другое не относится к этой новой перспективной системе ("Посейдону" - прим. ТАСС), и вообще, испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.