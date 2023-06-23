В Совфеде назвали заявления Обамы о Крыме хорошим сигналом

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева считает, что слова экс-президента США должны услышать на Западе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Заявления бывшего президента США Барака Обамы по Крыму являются позитивным сигналом, свидетельствующим о том, что в западных странах остаются политики с объективной позицией по отношению к полуострову, которая должна быть услышана в недружественных к России странах. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Это любопытная ниточка в сегодняшней настолько идеологизированной и циничной политической системе. Нам бы очень хотелось, чтобы такая объективная точка зрения насчет того, почему Крым и Севастополь и новые субъекты присоединились к России, была услышана. <...> Нам бы хотелось, чтобы политики стали более трезво смотреть на то, что происходит, и понимали истинные мотивы людей, которые вернулись в состав России. Для нас важны любые позитивные сигналы о том, что здравый смысл еще теплится", - сказала Алтабаева.

Ранее Обама в интервью телеканалу CNN заявил, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, и некоторые страны в Европе это понимали. Он также отметил, что даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России.