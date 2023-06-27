Матвиенко рассказала о встрече с Соросом, на которой отказала ему в сотрудничестве

По словам спикера Совета Федерации, американский финансист предлагал средства, "которые выделялись якобы на модернизацию образования"

УФА, 27 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как она, будучи вице-премьером РФ (с 1998 по 2003 год), на встрече с американским финансистом Джорджем Соросом отказала ему в сотрудничестве в сфере образования.

"Мне кажется, что мы с 90-х годов очень многое упустили в школьном образовании, в том числе преподавание истории. Учебники за нас тогда написали другие люди", - сказала Матвиенко на встрече с участниками проекта "Поезд памяти" в Уфе.

"Я скажу из своего опыта. Когда я была вице-премьером в правительстве [Евгения] Примакова, понятно, власть сменилась, крен и направление сменились, ко мне попросился на встречу господин Сорос, который с 90-х годов под видом грантов, которые выделялись якобы на модернизацию образования, <...> на самом деле эти деньги осваивали их эксперты, специалисты, которых направляли к нам. Они сидели и писали за нас учебники истории. Понятно, в каком ключе они были написаны", - добавила она.

По словам Матвиенко, Сорос надеялся на продолжение сотрудничества с новым составом правительства, он упомянул про новый транш в $100 млн. Сенатор уточнила, что в то время курировала в правительстве всю гуманитарную сферу, в том числе образование. "Тогда я ему сказала: "Мы благодарим вас, нам не нужны деньги, мы на образование свои деньги найдем. Историю должны писать наши ученые, историки, преподаватели. Мы больше в ваших услугах не нуждаемся", - подчеркнула Матвиенко.