28 июня, 11:23

Лавров: в США лукавят, заявляя о невмешательстве во внутренние дела РФ

В США лукавят, заявляя о невмешательстве во внутренние дела России - Лавров.

Новость дополняется 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация