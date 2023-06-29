Пушилин предупредил, что вторая волна украинского контрнаступления может быть масштабнее

Врио главы ДНР отметил, что "недооценивать противника ни в коем случае нельзя"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют резервы для второй волны контрнаступления, она может быть масштабнее первой, хотя и переоценивать опасность нельзя.Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Недооценивать противника ни в коем случае нельзя, потому что мы видели, что все-таки на первом этапе [контрнаступления] были задействованы смешанные подразделения: и мобилизованные, не совсем обученные, но и тероборона, и те подразделения, которые обучались в странах НАТО. Но количество техники и те резервы, которые сохраняются у противника, все равно говорят о том, что вторая волна может быть более интенсивной и более масштабной", - сказал он в эфире Первого канала, добавив, что первый этап контрнаступления был неудачным для Киева, несмотря на количество брошенных сил и техники.

Пушилин подчеркнул, что российские подразделения готовы к новым атакам со стороны украинской армии. "С другой стороны, я не стал бы это переоценивать и опасаться серьезных прорывов и занятия наших территорий, но будет нелегко", - отметил он.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.