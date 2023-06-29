29 июня, 12:53
Военная операция на Украине

Захарова указала на украинский след в случае с ранением колумбийцев в Краматорске

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ситуация требует дальнейшего разбирательства

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на след украинских диверсантов в инциденте с ранением трех колумбийцев в результате ракетного удара в Краматорске.

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Дипломат в интервью колумбийскому телевидению отметила, что ситуация требует дальнейшего разбирательства. "Это именно след киевско-режимных диверсантов. Они именно так действуют, они действуют постоянно под чужим флагом. Это их излюбленная тактика", - сказала она.

В среду президент Колумбии Густаво Петро распорядился выразить протест России в связи с ранением трех граждан республики в Краматорске. По данным интернет-портала Infobae, бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали в ДНР после участия в книжной ярмарке в Киеве. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на обвинения Киева в гибели гражданских лиц в Краматорске после ракетного удара российских сил заявил, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в среду заявил, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Посольство России в Колумбии позже назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск. 

Теги:
УкраинаКолумбияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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