Грызлов заявил, что Запад культивировал на Украине оставленные гитлеровцами семена нацизма

Это привело к ее превращению в нацистское государство, считает посол России в Белоруссии

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Культивирование Западом оставленных гитлеровцами семян нацизма привело к превращению Украины в нацистское государство. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Те семена, которые остались на территории Украины после войны, а мы знаем, что среди украинцев было много участников карательных отрядов, так вот эти семена, они, к сожалению, дали всходы. И эти всходы, они не то что не уничтожаются, а наоборот, спонсируются всеми возможными способами со стороны коллективного Запада. И в результате Украина превратилась в нацистское государство, в антироссию, с которой мы сейчас воюем", - сказал дипломат в ходе состоявшегося в Минске культурно-исторического мероприятия "Адреса Победы", приуроченного к отмечаемым 3 июля Дню Независимости Белоруссии и 79-й годовщине освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Грызлов отметил, что сейчас - "то время, когда мы должны противодействовать тем усилиям, которые прикладывают наши враги - коллективный Запад, - которые пытаются отнять у нас победу, пытаются нивелировать достижения Советского Союза в победе над гитлеровской Германией".

"Мы должны работать с удвоенной силой, чтобы сохранить наследие, оставленное нам предками. Если мы проявим хоть малейшую слабину, наши противники без зазрения совести сделают все, чтобы извратить память о героях-освободителях, отстоявших право на независимость и мирное будущее", - подчеркнул посол России.

В числе важнейших задач он назвал сохранение памяти о героических предках-победителях. "На этом, в частности, акцентируют внимание главы наших государств Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко," - отметил Грызлов.

Мероприятие "Адреса Победы" было организовано культурно-просветительским учреждением "Путями культуры" с целью привлечения общественного внимания к проекту восстановления памятника партизанам и реконструкции мемориального комплекса, находящихся в урочище Стриево в Минской области на месте базирования многонациональной партизанской бригады "Разгром". "Чувство глубочайшего уважения и благодарности вызывает труд участников общественных инициатив, таких как увековечение подвига партизанской бригады "Разгром". Действия этого соединения носили массовый характер. Когда бригада соединилась с частями Красной армии 2 июля 1944 года, она включала в себя более 1 700 партизан - белорусов, русских, украинцев, а также представителей других народов Советского Союза", - отметил посол РФ.