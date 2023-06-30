Лавров считает целью Запада воспрепятствование расширению БРИКС

По словам главы МИД РФ, Москве и Пекину хотят помешать укреплять ряды единомышленников

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Запад хочет помешать и России, и Китаю укреплять ряды единомышленников и нацелен на воспрепятствование расширению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Цель [Запада] - не позволить ни России, ни Китаю, ни кому-то еще укреплять ряды своих единомышленников, воспрепятствовать расширению БРИКС, росту его авторитета в мире, подорвать объединительные процессы в Евразии в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН и проекта "Одного пояса - одного пути", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что мировое большинство "не хочет жить по западным правилам и отстаивает универсальные нормы международного права, прежде всего воплощенные в Уставе Организации Объединенных Наций". "Задача, которую мы ставим перед собой и которую разделяет подавляющее большинство стран, - обеспечить выполнение всех без исключений принципов, содержащихся в Уставе [ООН] во всей их полноте, а не выборочно, и во всей их взаимосвязи", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ указал, что главным безальтернативным принципом Устава ООН, на котором основана всемирная организация, является суверенное равенство государств. "Этим принципом Запад всегда пренебрегал, никогда во всех своих действиях не задумывался, наверное, о существовании такого требования Устава ООН", - констатировал Лавров.