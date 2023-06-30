Лавров заявил, что РФ не видит смысла контактировать с Западом так же активно, как раньше

Глава МИД РФ, говоря о работе дипломатических миссий, указал, что не Россия была инициатором санкций

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия сейчас не видит необходимости контактировать с Западом по дипломатическим каналам в том же объеме, как это было до событий на Украине. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я сейчас даже, если честно, не вижу нужды в таком же объеме дипломатических контактов, какой существовал в нормальное время, до того, как Запад объявил нам войну руками украинского нацистского режима", - отметил он.

Говоря о работе дипломатических миссий, Лавров указал, что не Россия была инициатором санкций. "Не мы были инициаторами резкого ухудшения атмосферы между нашими странами, в том числе в дипломатической сфере", - заметил он, комментируя в том числе отношения с Финляндией.