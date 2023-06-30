Комиссия Совфеда внесет предложения по поддержке пострадавших от действий Киева детей

Во время подготовки к заседанию сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова встретилась с матерями, "которые потеряли детей и которые имеют на руках детей-инвалидов"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Результатом работы парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима станет в том числе выработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере поддержки пострадавших детей. Об этом журналистам в пятницу заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

"Мы нацелены на то, чтобы по результатам работы комиссии сделать целый ряд предложений по совершенствованию законодательства по социальной поддержке детей, пострадавших от киевского режима", - сказала Карелова после первого заседания комиссии.

Сенатор уточнила, что во время подготовки к заседанию встретилась с матерями, "которые потеряли детей и которые имеют на руках детей-инвалидов". "Конечно, они все высказали пожелание, чтобы работа комиссии завершилась и принятием целого ряда конкретных мер помощи этим семьям, детям", - подчеркнула Карелова.