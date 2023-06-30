30 июня, 14:37,
обновлено 30 июня, 15:00

Лавров и глава МИД Мали обсудили по телефону подготовку к саммиту Россия - Африка

Как сообщили в МИД РФ, глава ведомства подтвердил неизменность курса Москвы на поддержку повышения боеспособности ВС республики

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Мали Абдулайе Диопом вопросы подготовки к саммиту Россия - Африка, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Рассмотрены некоторые вопросы подготовки ко второму саммиту Россия - Африка в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, в работе которого примет участие представительная малийская делегация во главе с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой", - сообщили в МИД РФ.

Лавров подтвердил главе МИД Мали неизменность курса на поддержку, в том числе в подготовке военных для повышения боеспособности национальных ВС.

"Сергей Лавров подтвердил неизменность курса на оказание необходимой поддержки Бамако на двусторонней основе, в том числе в преодолении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в российском ведомстве. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичМалиРоссия
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