В Харьковской области заявили, что ВСУ используют тактику диверсионной тактики в регионе

Глава ВГА Виталий Ганчев привел в качестве примера атаку украинских диверсантов в населенном пункте Ольшана, силы РФ ее отбили

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в Харьковской области тактику работы диверсионно-разведывательных групп, силы РФ с этим успешно борются. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

"Наступает противник при помощи западного вооружения, <...> используя в основном тактику работы диверсионно-разведывательных групп, с которыми успешно борются наши военнослужащие", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Глава ВГА привел в качестве примера атаку украинских диверсантов в населенном пункте Ольшана, силы РФ ее отбили.

Помимо этого, Ганчев рассказал про зафиксированные передвижения ВСУ. По его словам, "скорее всего, это была ротация". "Бронетехника была замечена на направлении Купянского района - село Каменка. Насколько нам известно, тоже нанесено огневое поражение, поэтому никаких успехов украинская армия не добилась", - добавил он.

Ранее Ганчев сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Харьковской области за последние дни остается без изменений, ведутся позиционные бои.