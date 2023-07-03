Гатилов: Россия надеется, что не придется рассматривать варианты с денонсацией ДСНВ

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве считает, что Соединенным Штатам необходимо отказаться от деструктивного курса на нанесение РФ стратегического поражения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что в США восторжествует здравый смысл и не придется рассматривать варианты с денонсацией Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью изданию "Известия".

"Надеемся, что здравый смысл у наших бывших партнеров рано или поздно восторжествует и нам не придется рассматривать варианты с денонсацией ДСНВ, - указал он. - Хотелось бы, чтобы вместо этого мы смогли начать обсуждать договор, который мог бы прийти на смену ДСНВ после февраля 2026 года".

Вашингтону, по словам дипломата, нужно отказаться от деструктивного курса на нанесение Москве стратегического поражения, осуществить конкретные действия для общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его дееспособности. "Призываем американскую сторону, в том числе здесь в рамках конференции по разоружению, именно к этому, - отметил он. - До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ исключены".

Дипломат подчеркнул, что решение о приостановлении ДСНВ стало вынужденной реакцией России на совокупность многих факторов, сделавших по вине США невозможным полноценное и эффективное функционирование этого международно-правового инструмента.

Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ.