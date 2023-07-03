3 июля, 12:18

Лига безопасного интернета просит проверить видеоролики с насилием над животными

Организация также приняла решение обратиться в Минцифры, ГД, СФ с предложением установить уполномоченный орган власти, ответственный за мониторинг такого контента, сообщила ее глава Екатерина Мизулина

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета обратилась в Минцифры, Госдуму и Совет Федерации в связи с распространением в сети видеороликов с насилием над животными. Об этом в понедельник сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

"В связи с широким распространением в сети видео с насилием над животными, Лига безопасного интернета приняла решение обратиться в Минцифры, Государственную думу, Совет Федерации с предложением ввести досудебную блокировку такой информации, а также установить уполномоченный орган власти, ответственный за мониторинг такого контента. Видео нужно оперативно убирать из публичного доступа, преступников - быстро находить и привлекать к ответственности", - написала она в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что просмотр такого контента опасен для психики, особенно детской, а в последнее время такие видео получают многомиллионные просмотры. 

Теги:
РоссияМизулина, Елена Борисовна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация