Лидеры стран ШОС примут участие в организованном Индией саммите в виртуальном формате

Ожидается, что глава индийского правительства выступит с приветственным словом

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Лидеры стран - членов Шанхайской организации сотрудничества примут во вторник участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС, которое пройдет под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди в виртуальном формате. Как сообщает МИД этой республики, глава индийского правительства выступит с приветственным обращением к участникам.

Тема саммита - "На пути к SECURE ШОС". Аббревиатура SECURE была предложена Моди на саммите ШОС в 2018 году, S означает безопасность граждан (security for citizens), E - экономическое развитие (economic development), C - региональные связи (connectivity in the region), U - единство (unity), R - уважение государственного суверенитета и целостности (respect of sovereignty and integrity), E - защита окружающей среды (environment protection). Ожидается, что на саммите также будут затронуты ситуация в Афганистане, ситуация на Украине и расширение сотрудничества между странами-членами.

Как указывает ведомство, за время председательства Нью-Дели в объединении было организовано 134 встречи на разных уровнях. Индия - активный член объединения и инициировала некоторые новые направления сотрудничества в ШОС: стартапы и инновации, традиционная медицина, доступ к цифровым технологиям, расширение прав и возможностей молодежи и общее буддийское наследие. По инициативе республики были созданы два новых механизма в объединении: специальная рабочая группа по стартапам и инновациям и рабочая группа по традиционной медицине.

Все государства - члены ШОС приглашены для участия в саммите. Кроме того, Иран, Белоруссия и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. В качестве гостя приглашена Туркмения. Также будут присутствовать руководители двух органов организации - Секретариата и РАТС ШОС. Кроме того, были приглашены руководители шести международных и региональных организаций: ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и СВМДА.

Выступление Путина

На саммите ШОС выступит в том числе президент России Владимир Путин. Его помощник Юрий Ушаков ранее отмечал, что Москва придает этому объединению приоритетное значение. По словам представителя Кремля, Путин "весь день будет работать со своими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества".

Президент России не раз обращал внимание, что ШОС на сегодня - крупнейшая в мире региональная организация и ее авторитет в глобальных делах постоянно растет. Совместная работа в объединении, указывал он, выстраивается без эгоизма, на основе уважения к суверенитету, национальным ценностям и интересам друг друга. И это, считает российский лидер, открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества - в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях.

Председательство Казахстана

Председательство в объединении переходит в текущем году к Казахстану. Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что ШОС имеет большое влияние на международной арене. Как сообщил журналистам национальный координатор Казахстана по вопросам деятельности ШОС Мурат Мукушев, в период председательства Казахстана усилия этой страны будут направлены на сбалансированное развитие всех направлений сотрудничества - это сфера безопасности, торгово-экономическая и культурно-гуманитарная области, а также совершенствование деятельности ШОС и позиционирование организации в качестве надежной платформы для плодотворного сотрудничества.

По его словам, на предстоящем саммите ШОС планируют принять решение по наделению города Алма-Аты статусом туристической и культурной столицы ШОС на 2023-2024 годы.

Некоторые другие лидеры стран - члены объединения также примут участие в работе встречи. В частности, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее сообщила, что по приглашению Моди председатель КНР Си Цзиньпин присоединится к саммиту по видеосвязи и "выступит с важной речью".

Большое внимание в Индии уделяется участию премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Как указывают в пакистанском внешнеполитическом ведомстве, участие Шарифа в заседании Совета глав государств - членов ШОС демонстрирует, что Исламабад придает высокую значимость объединению как важному форуму региональной безопасности и процветания, а также расширению взаимодействия с регионом.

Важную роль ШОС на международной арене отмечают и в Таджикистане. Приоритетные направления своей деятельности в рамках ШОС Таджикистан видит в сферах безопасности, экономического взаимодействия, а также в развитии и укреплении многостороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной области. Кроме того, значимыми инициативами Таджикистана можно назвать предложение президента страны Эмомали Рахмона о разработке Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года, а также о создании Антинаркотического центра ШОС в Душанбе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, как предполагают эксперты, обратит внимание партнеров на необходимость оказания гуманитарной помощи народу Афганистана и важности реализации проекта по строительству железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар.

Новые члены организации

Планируется, что на саммите полноправным членом организации станет Иран. По итогам саммита объединения в Самарканде 15-16 сентября 2022 года был подписан меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС. 30 сентября 2022 года президент Ирана Эбрахим Раиси подписал законопроект о присоединении страны к Шанхайской организации сотрудничества, 27 ноября 2022 года документ одобрил Меджлис (парламент) Ирана.

Ожидается, что в ходе саммита также состоится подписание меморандума об обязательствах Белоруссии, которое запустит процедуру ее полноценного присоединения к организации. Проект документа был одобрен в феврале указом президента республики Александра Лукашенко. В конце июня белорусский парламент принял закон о присоединении страны к международным договорам в рамках ШОС. Процедура приема Минска в ШОС была запущена на состоявшемся в середине сентября 2022 года в Самарканде саммите организации.

Президент Белоруссии заявлял, что ШОС является мощной многопрофильной структурой, которая уже заняла достойное место в иерархии международных организаций и стала центром притяжения для многих государств Евразии. По словам белорусского президента, Минск в том числе рассматривает ШОС как площадку, на которой республика может получить то, чего не получила в западных международных организациях, таких как ОБСЕ, Совет Европы, МВФ

Запланировано и активное участие лидеров стран-наблюдателей. В частности, 3 июля пресс-служба президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха ответила на запрос корреспондента ТАСС об участии главы монгольского государства в саммите ШОС. Президент Монголии выступит по видеосвязи с речью о важности ШОС в мировой политике и экологии, в частности, об инициированном им движении "Миллиард деревьев" для борьбы с опустыниванием страны. Руководители страны на саммитах ШОС продвигают сотрудничество в транзитных перевозках по маршруту Россия - Монголия - Китай, торговле и реализации совместных проектов. Монголия стала государством - наблюдателем при ШОС в 2004 году.