Народный совет ДНР подписал соглашение с Заксобранием Приморья

Для республики это первое соглашение с другим региональным парламентом после принятия в состав России

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Народный совет Донецкой Народной Республики подписал первое соглашение с другим региональным парламентом - Законодательным собранием Приморья. Документ подразумевает, в частности, совместную работу для улучшения законодательства двух регионов, сообщила во вторник пресс-служба Законодательного собрания Приморья.

"Нам как молодому региону Российской Федерации очень важен опыт работы парламента Приморья по многим направлениям. Особенно важен законодательный опыт в сфере поддержки участников специальной военной операции и их семей. Хочу подчеркнуть, что соглашение, которое сегодня было подписано, можно назвать историческим. После принятия ДНР в состав России Народный совет впервые заключает соглашение как парламент субъекта Российской Федерации с другим региональным парламентом страны", - сказал председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, которого процитировала пресс-служба.

Соглашение предусматривает межпарламентские связи в целях совершенствования законодательства Приморского края и Донецкой Народной Республики, совместную работу по повышению эффективности реализации нормативно-правовых актов, обмен опытом и повышение открытости парламентской деятельности.

Председатель краевого парламента Александр Ролик, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что документ предусматривает прежде всего совместную работу, направленную на гармонизацию регионального законодательства. "Народный совет ДНР только начинает такую работу, поскольку многие законы и другие нормативно-правовые акты пишет практически с нуля. Для нас очень важно помочь им создать свою законодательную базу, которая бы гармонично влилась в законодательство Российской Федерации", - сказал Ролик.

Ранее в Приморский край прибыла делегация Народного совета ДНР. Вместе с донецкими депутатами на первые международные спортивные игры "Дети Приморья" приехали юные спортсмены из ДНР - 68 человек.