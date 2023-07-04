Гладков освободил от должности своего зама за некачественное восстановление Шебекина

Губернатор Белгородской области поставил в вину Константину Полежаев плохую организацию работ по восстановлению жилья

БЕЛГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области освободил от должности своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева", - написал Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что жителям Шебекина, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Белгородской области, с сегодняшнего дня будут предлагать в течение двух недель вернуться в свои дома, если они не повреждены в результате обстрелов. Квартплата до 1 августа начисляться не будет, к этому времени власти планируют восстановить тепловой контур разрушенного в Шебекине жилья.