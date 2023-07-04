Правительство включило в критерии оценки работы губернаторов доступность детсадов и школ

Как пояснили в кабмине, показатели эффективности работы глав регионов отражают успехи местных властей в достижении национальных целей развития

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство России расширило критерии оценки работы губернаторов. В методику расчетов внесены показатели по созданию мест в детских садах и школах и их доступности для детей с инвалидностью, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Документом внесены изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования. В нее добавлены показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, наличию охраны в школах и детских садах, а также по доступности зданий и помещений детских садов и школ для детей-инвалидов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в кабмине, показатели эффективности работы губернаторов отражают успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом.

Всего оценка эффективности губернаторов включает 38 методик. Из них 19 - для расчетов показателей за прошедший год и еще 19 - для установления целевых значений. Все индикаторы покрывают вопросы социально-экономического развития - продолжительность жизни, темпы роста зарплат, уровень образования, строительство и экологическое благополучие региона.