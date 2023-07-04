Путин заявил, что ситуация в Афганистане остается напряженной

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ситуация на территории Афганистана остается напряженной, эта тема находится в фокусе внимания стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин на онлайн-саммите ШОС.

"Традиционно в фокусе внимания ШОС находится ситуация в Афганистане. И коллеги только что об этом говорили. Ситуация, которая, к сожалению, не становится менее напряженной", - сказал Путин.

По словам главы российского государства, приоритетами ШОС должны оставаться антитеррористическая деятельность, противодействие экстремизму, религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитскими формированиями. "Хочу напомнить о российском предложении преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр, который занимался бы реагированием на весь спектр угроз безопасности", - добавил президент РФ.