Мишустин поблагодарил сенаторов за работу по принятию законов о поддержке участников СВО

Премьер-министр напомнил, что в 2023 году было принято более 50 законов, разработанных при их участии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил работу сенаторов в области разработки инициатив по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

На встрече с руководством Совета Федерации глава кабмина напомнил, что в 2023 году было принято более 50 законов, разработанных при участии сенаторов. "Хотел бы отдельно остановиться на инициативах по защите прав участников специальной военной операции", - отметил председатель правительства. "Они [эти инициативы] были разработаны при вашем содействии, и такие законы предоставляют государственную поддержку не только нашим защитникам, но и, что очень важно, их близким, которые проживают в разных регионах по территории России", - сказал Мишустин.

"Проделана огромная работа, и я хочу искренне поблагодарить вас и всех, кто принимал в этом участие, за нее", - добавил премьер.

Он также обратил внимание на несколько других важных законопроектов, подготовленных при участии членов СФ. Так, одной из ключевых инициатив, по его словам, стал закон, запрещающий перепрофилировать детские оздоровительные организации, изменять статус предоставленных им земельных участков. "Валентина Ивановна, здесь ваша неравнодушная позиция как раз была сформулирована в законе, который принят", - обратился Мишустин к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Помощь участникам СВО

Медицинская помощь раненым военнослужащим является приоритетным направлением работы, подчеркнул премьер-министр.

"Одно из важнейших - направление обеспечения участников СВО всем необходимым. Те, кто пострадал в ходе боевых действий, кто был ранен, нуждается в заботе, уходе, они должны, без сомнения, получать необходимую помощь", - сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что добровольцы, принимающие участие в СВО, должны быть обеспечены всеми социальными гарантиями, в том числе в части государственного личного страхования.

"Наши защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев, так как эти ребята плечом к плечу, как и действующие подразделения, сегодня защищают Родину", - сказал глава кабмина.

"Значит, нужно, чтобы на них распространились все социальные гарантии, среди которых, соответственно, и выплаты по страховым случаям", - заключил он.

Мишустин напомнил, что до 1 июля добровольческие формирования должны были подписать контракт с Минобороны РФ для получения соответствующего юридического и правого статуса. Таким образом, продолжил премьер, добровольцы "будут защищены таким же пакетом страховых гарантий, как и военнослужащие". "Такое поручение будет надо", - пообещал он.

Взаимодействие с регионами

Мишустин также попросил Совет Федерации следить за обратной связью от регионов по вопросу обеспечения участников СВО техническими средствами медицинской реабилитации.

"Мы предусмотрели ресурсы на технические средства реабилитации. В первую очередь, участники СВО получают такую помощь по линии министерства обороны, и к этой работе сейчас подключается государственный фонд "Защитники Отечества", - сказал он.

Премьер обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и сенаторам: "Знаю, что вы внимательно к этому относитесь, попросил бы смотреть ситуацию в субъектах, потому что всегда возможны здесь накладки. Нам очень важно знать обратную связь".

Важность взаимодействия кабмина и палат парламента

Сенаторы и депутаты должны как можно теснее сотрудничать в законотворческой сфере, тогда их инициативы будут использованы более эффективно, отметил Мишустин.

"Хотел бы также отметить совместные действия сенаторов с депутатами по проработке пакета законопроектов, которые усиливают ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений", - сказал глава кабмина.

"Считаю правильным и дальше синхронизировать наше взаимодействие при подготовке приоритетных решений", - призвал он. "Чем раньше мы сможем обмениваться законотворческими планами, тем - абсолютно точно - эффективнее будут использованы эти решения", - заключил он.