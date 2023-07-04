Москва выступает за деэскалацию напряженности между Израилем и Палестиной

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москва выступает за деэскалацию напряженности и налаживание переговорного процесса между Израилем и Палестиной из-за ситуации в Дженине. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на палестинских территориях из-за резкого обострения обстановки вокруг города Дженин на Западном берегу реки Иордан в результате военной операции Израиля. "С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу деэскалации напряженности, а также налаживания переговорного процесса в интересах справедливого урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой базе", - говорится в сообщении.

"При этом была выражена готовность и впредь энергично работать ради достижения этой цели, в том числе путем активизации коллективных усилий России, Лиги арабских государств и группы региональных государств, вовлеченных в досье ближневосточного урегулирования", - добавили в российском дипведомстве.

В МИД РФ также отметили, что в ходе переговоров был сделан акцент на задаче восстановления палестинского национального единства на основах политической программы Организации освобождения Палестины. При этом на Смоленской площади уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. В ходе рейда военные обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, а также неоднократно наносили удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила армейская пресс-служба. В понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что масштабная операция израильских силовиков по противодействию терроризму в Дженине продлится сколько потребуется для восстановления спокойствия и безопасности граждан Израиля.