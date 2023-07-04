Эксперт: повышение уровня дипотношений Турции и Египта усилит положение Анкары в регионе

Это также поднимет рейтинг турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Восстановление дипломатических отношений между Турцией и Египтом до уровня послов поднимет рейтинг турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и усилит влияние Анкары в регионе. Такое мнение в беседе с ТАСС во вторник высказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Восстановление отношений между Турцией и Египтом поднимет рейтинг Эрдогана и усилит влияние Турции в регионе. Действия турецкого руководства направлены именно в этом направлении, чтобы укрепить позиции, которые сейчас достаточно сильные и усиливаются после переизбрания Эрдогана лидером Турции", - отметил собеседник агентства.

По его словам, нормализация отношений между Турцией и Египтом не окажет прямого влияния на Россию, однако растущие амбиции Анкары в перспективе могут вступать в соперничество с интересами Москвы. "Укрепление влияния Турции - это неоднозначное явление для России. С одной стороны, да, Турция не поддерживает санкции против России, не вступает откровенно в антироссийскую русофобскую кампанию, которая развязана Западом, но тем не менее Турция имеет свои интересы, - пояснил аналитик. - И в каком-то плане это если не угроза, то, по крайней мере, это соперничество с российскими интересами, поскольку Россия также имеет свои интересы в Средней Азии, в арабском мире".

В частности, Долгов пояснил, что Турция в последнее время занимается активным продвижением своих интересов в нескольких регионах - в арабском мире, в среднеазиатских республиках бывшего Советского Союза, в Европе, а также в мусульманских республиках, входящих в состав РФ.

Эксперт обратил внимание, что в последние десятилетия турецко-египетские отношения были достаточно непростыми, они значительно осложнились после того, как египетская армия в 2013 году отстранила от власти экс-президента Египта Мухаммеда Мурси. Долгов указал, что с тех пор, как Турция согласилась снизить градус критики в адрес нынешнего египетского руководства, в частности лидера страны Абдель Фаттаха ас-Сиси, политическое взаимодействие двух государств стало постепенно восстанавливаться. По его словам, сближение Турции и Египта будет способствовать процессу консолидации арабо-мусульманских стран.

О восстановлении дипотношений Турции и Египта

Ранее во вторник МИД Турции объявил о полном восстановлении дипломатических отношений с Египтом. Отношения между Анкарой и Каиром ухудшились в 2013 году после свержения египетского президента. Вслед за этим обе страны отозвали своих послов.

В марте 2021 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о возобновлении контактов с Египтом на дипломатическом уровне. В ноябре 2022 года на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре состоялась короткая встреча президентов Египта и Турции ас-Сиси и Эрдогана, после которой в отношениях наметилось значительное потепление. В конце февраля глава египетского МИД Самех Шукри посетил пострадавший от землетрясения город Адана на юге Турции. Там его встретил и сопровождал турецкий министр иностранных дел, который сообщил о подготовке встречи лидеров двух стран. О возможности встречи президентов Турции и Египта сообщалось после победы Эрдогана на президентских выборах в мае.