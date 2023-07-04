4 июля, 16:39

Путин сообщил о планах провести встречу с Мишустиным

Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС

Глава государства пообещал позвонить премьер-министру после общения с девочкой из Дагестана Раисат Акиповой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планах встретиться с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Путин пообщался в Кремле с девочкой из Дагестана Раисат Акиповой, которой не удалось увидеть главу государства во время его поездки в Дербент на прошлой неделе. Президент показал Раисат и ее родителям свой рабочий кабинет, из которого они вместе позвонили "познакомиться" председателю правительства.

Завершая краткую беседу, Путин отметил: "Спасибо, Михаил Владимирович, до встречи, мы увидимся с вами". "Я позвоню, как гости уедут, я сразу свяжусь с вами. И сразу подъезжайте, хорошо?" - добавил он. "Да", - ответил Мишустин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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