Путин сообщил о планах провести встречу с Мишустиным

Глава государства пообещал позвонить премьер-министру после общения с девочкой из Дагестана Раисат Акиповой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планах встретиться с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Путин пообщался в Кремле с девочкой из Дагестана Раисат Акиповой, которой не удалось увидеть главу государства во время его поездки в Дербент на прошлой неделе. Президент показал Раисат и ее родителям свой рабочий кабинет, из которого они вместе позвонили "познакомиться" председателю правительства.

Завершая краткую беседу, Путин отметил: "Спасибо, Михаил Владимирович, до встречи, мы увидимся с вами". "Я позвоню, как гости уедут, я сразу свяжусь с вами. И сразу подъезжайте, хорошо?" - добавил он. "Да", - ответил Мишустин.