4 июля, 17:05
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Медведев поблагодарил всех, кто поддержал президента России 24 июня

Председатель "Единой России" отметил, что все эти граждане "своей единой и твердой позицией" заставили организаторов попытки мятежа отступить

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в начале заседания генсовета партии во вторник поблагодарил всех, кто в условиях попытки мятежа 24 июня выступил в поддержку президента России Владимира Путина и Вооруженных сил РФ.

Читайте также
Что известно о попытке Пригожина организовать военный мятеж

"Хотел бы начать заседание генерального совета партии со слов благодарности всем, кто в весьма непростой период в нашей истории, для нашей страны, решительно выступил в поддержку президента и Вооруженных сил России. То есть не допустил раскола и дестабилизации общества, не оставил никаких шансов организаторам вооруженного мятежа", - подчеркнул Медведев.

По его словам, все эти граждане "своей единой и твердой позицией" заставили организаторов попытки мятежа отступить. "Вместе мы продолжим противостоять колоссальному внешнему давлению со стороны наших врагов, <…> ответственно работать для достижения всех целей специальной военной операции", - добавил Медведев. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация