Медведев поблагодарил всех, кто поддержал президента России 24 июня

Председатель "Единой России" отметил, что все эти граждане "своей единой и твердой позицией" заставили организаторов попытки мятежа отступить

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в начале заседания генсовета партии во вторник поблагодарил всех, кто в условиях попытки мятежа 24 июня выступил в поддержку президента России Владимира Путина и Вооруженных сил РФ.

"Хотел бы начать заседание генерального совета партии со слов благодарности всем, кто в весьма непростой период в нашей истории, для нашей страны, решительно выступил в поддержку президента и Вооруженных сил России. То есть не допустил раскола и дестабилизации общества, не оставил никаких шансов организаторам вооруженного мятежа", - подчеркнул Медведев.

По его словам, все эти граждане "своей единой и твердой позицией" заставили организаторов попытки мятежа отступить. "Вместе мы продолжим противостоять колоссальному внешнему давлению со стороны наших врагов, <…> ответственно работать для достижения всех целей специальной военной операции", - добавил Медведев.