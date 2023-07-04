Единороссы утвердили кандидатов от партии на довыборы в Госдуму

Ими стали Юрий Нестеренко, Сергей Еремин, Солтан Узденов и Дмитрий Аверов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" утвердила кандидатуры Юрия Нестеренко, Сергея Еремина, Солтана Узденова и Дмитрия Аверова на дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам в сентябре. Решение было принято по итогам тайного голосования членов генсовета партии на его заседании в Москве.

"Проголосовал 101 член генсовета, решение о выдвижении кандидатов на довыборы в Госдуму принято единогласно", - сказала председатель счетной комиссии.

Довыборы по округам №19 (Республика Крым), №56 (Дивногорский, Красноярский край), №16 (Карачаево-Черкесская Республика) и №114 (Липецкая область) пройдут в сентябре в единый день голосования.

По итогам предварительного голосования "Единой России" в Крыму победу одержал депутат городского совета Симферополя Нестеренко, в Красноярском крае - и.о. замгубернатора края, бывший мэр Красноярска Еремин, в Карачаево-Черкесии - депутат гордумы Черкесска Узденов, в Липецкой области - председатель областного Совета депутатов Аверов. Праймериз по открытой модели проходил только в Крыму.

Программа для довыборов

Генсовет также утвердил программу кандидатов от партии на довыборах в Госдуму. Она базируется на народной программе, с которой единороссы победили на выборах в Госдуму в 2021 году, отметила замсекретаря генсовета Дарья Лантратова. "Мы всегда подчеркиваем, что народная программа - это не просто статичный манифест, это очень гибкий и рабочий инструмент", - сказала она.

Лантратова напомнила, что недавно изменения были внесены во все 14 направлений программы, всего их было более 70. "Эти предложения были собраны буквально по крупицам от земли на основе многочисленных выездов в регионы, встреч с людьми и взаимодействия с региональными органами власти", - продолжила Лантратова, указав на два новых направления: развитие новых регионов и внутренний туризм. "И конечно, особый акцент был сделан на поддержке участников специальной военной операции и членов их семей", - добавила она.

Замсекретаря генсовета также сообщила, что центральный исполком партии вместе с правительством уже актуализировал систему индикаторов эффективности программы, в которой достижение каждого показателя имеет плановую дату и ответственного исполнителя.

О едином дне голосования

Единый день голосования состоится 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.