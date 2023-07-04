Медведев заявил, что институт приемных "Единой России" реально работает

По словам председателя партии, количество обращений в общественные приемные единороссов увеличилось

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Общественные приемные партии "Единая Россия" не стали местом, где "людей просто с грустным лицом выслушивают", этот институт реально работает и люди в него верят. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии.

"Когда создавались приемные, у меня, как и у других наших коллег, было ощущение, главное - это дело не заформализовать так, чтобы это не превратилось в какие-то совершенно дежурные места, где людей просто с грустным лицом выслушивают, а потом все это забывается, бумажки куда-то там отправляются и все. Вся та информация, которая была только что вам предоставлена, она свидетельствует о том, что это получилось, что этот институт работает. Самое главное, что в него люди верят", - сказал Медведев.

Он обратил внимание, что количество обращений в общественные приемные единороссов увеличилось, на это есть причины - "появились такие испытания, которые никто вообще не предполагал: и пандемия, и война". "С другой стороны, это означает, что люди верят, что их просьба будет удовлетворена, их проблема будет решена", - сказал Медведев.

Он поблагодарил сотрудников приемных за подвижнический труд, заметив, что там не может быть людей, которые "отбывают номер".