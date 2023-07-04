МИД РФ считает недопустимым продолжение агрессивной политики США в отношении Никарагуа

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о принятом 27 июня 1986 году решении Международного суда ООН, который обязал Соединенные Штаты компенсировать весь ущерб, нанесенный в 1980-х годах американской военной и военизированной деятельностью на территории Никарагуа

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия считает категорически недопустимым продолжение агрессивной политики Соединенных Штатов против Никарагуа. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат напомнила о принятом 27 июня 1986 году историческом решении Международного суда ООН, который обязал Соединенные Штаты компенсировать весь ущерб, нанесенный в 1980-х годах американской военной и военизированной деятельностью на территории Никарагуа. По представленным Никарагуа в установленном порядке документам, он исчисляется десятками миллиардов долларов. "Однако до окончательной победы еще далеко - упомянутое решение суда игнорируется США на протяжении 37 лет", - отметила она.

"Всемерно поддерживаем вновь выраженное на днях в обращении президента Никарагуа Даниэля Ортеги на имя генсекретаря ООН Антониу Гутерриша требование о восстановлении исторической справедливости. При этом считаем категорически недопустимым продолжение против данного суверенного государства американской агрессивной политики, идущей в русле неоколониальных устремлений Запада", - подчеркнула Захарова.

Вседозволенность США

Дипломат напомнила, что Вашингтоном в упомянутый период была развязана гражданская война в Никарагуа в частности путем подготовки, оснащения и финансирования боевиков "контрас", которые стали известны на весь мир своим кровавым террором против никарагуанского народа и правительства Сандинистского фронта национального освобождения.

"При этом вся история Никарагуа насчитывает полтора десятка интервенций со стороны США под различными предлогами. Так, в 1854 году они просто сровняли с землей никарагуанский город Сан-Хуан-дель-Сур из-за того, что американский посол получил удар по лицу при попытке воспрепятствовать правосудию над гражданином Соединенных Штатов, который подозревался в убийстве чернокожего", - отметила она.

"Что касается непосредственно "контрас", то западные издания представляли их исключительно в качестве "борцов за свободу". Такое циничное деление преступников на "хороших" и "плохих", впрочем, никуда не делось - ведь именно так оно происходило с исламскими террористами, в том числе на территории России, и продолжается в других странах", - добавила дипломат.

По словам Захаровой, в этом и есть суть "основанного на правилах миропорядка", навязываемого Вашингтоном, по которому не просто обеспечивается вседозволенность и безнаказанность его и его сателлитов, но и оправдываются их "правильные" действия против неугодных.