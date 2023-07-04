Губернатор Архангельской области возглавил списки единороссов на выборах депутатов региона

Александр Цыбульский отметил, что "Единая Россия" остается главным фактором стабильности в стране и должна оставаться такой силой

ТАСС, 4 июля. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский возглавил партийные списки "Единой России" на выборах в Архангельское областное Собрание депутатов и гордуму Архангельска. Об этом ТАСС сообщили во вторник в его пресс-службе.

"Такое решение было принято генсоветом партии при подведении итогов предварительного голосования и озвучено на конференции регионального отделения партии "Единая Россия", - уточнили в пресс-службе.

Цыбульский отметил, что "Единая Россия" остается главным фактором стабильности в стране и должна оставаться такой силой. "Сегодня я могу уверенно сказать, что главным фактором внутренней стабильности нашей страны и нашего региона остается партия "Единая Россия". Наша партия является опорой для президента и делает все необходимое для укрепления национального единства. Нет сомнений в том, что мы можем и должны и дальше оставаться такой силой. Оперативно и своевременно реагировать на любые вызовы, решать проблемы, определять путь развития страны и региона. Для того чтобы выполнять эти задачи, необходимо быть уверенным политическим лидером. "Единая Россия" - и в стране, и в Архангельской области - сейчас по праву им является", - отметил Цыбульский, которого процитировали в пресс-службе.

Губернатор отметил, что работа органов власти, как и политических партий, может быть успешной только в постоянном диалоге с жителями региона, с использованием всех доступных способов обратной связи. Для "Единой России" проверенным и эффективным инструментом такого диалога и взаимодействия с людьми является, в том числе, предварительное голосование, которое проводится уже 16 лет. "Нынешнее предварительное голосование прошло при высочайшем уровне конкуренции: конкурс за право представлять партию на выборах в областное Собрание депутатов составил почти 10 человек на место. Не менее важен интерес, проявленный активными представителями гражданского общества. Было зарегистрировано более 80 тыс. выборщиков - это почти в два раза больше, чем в 2021 году, когда проходили выборы в Государственную думу. Это говорит о том, что люди искренне поддерживают президента, нашу партию, нашу команду, нашу Народную программу", - привели в пресс-службе слова Цыбульского.

Единый день голосования в этом году пройдет 10 сентября. Жителям региона предстоит избрать 47 депутатов в Архангельское областное Собрание депутатов и 105 муниципальных депутатов, уточнили в пресс-службе.