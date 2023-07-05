5 июля, 04:34
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили, что ВСУ в Харьковской области ищут гражданские авто для военных целей

В регионе начались совместные рейды украинских силовиков на частные предприятия и в фермерские хозяйства для получения информации по технике и автотранспорту, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на купянском участке фронта, совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) проводят ревизию гражданского автотранспорта, чтобы задействовать его в дальнейшем в военных целях. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"На купянском направлении сотрудники СБУ и вооруженных формирований Украины проводят ревизию гражданского автотранспорта, который можно использовать в военных целях. По информации местных жителей, в Харьковской области начались совместные рейды украинских силовиков на частные предприятия и в фермерские хозяйства для получения информации по имеющейся у них технике и автотранспорту, который впоследствии можно будет использовать в военных целях", - сказал он.

Марочко отметил, что перед украинскими военными и сотрудниками СБУ стоит задача найти внедорожники, грузовые автомобили, экскаваторы и тягачи большегрузов.

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России на купянском направлении уничтожили до 30 военнослужащих и артиллерийскую систему М777 ВСУ. 

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