Посол РФ в Италии указал на неспособность газеты La Repubblica к объективному анализу

Алексей Парамонов прокомментировал статью итальянского издания, посвященную формированию многополярного мира

РИМ, 5 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов направил письмо главному редактору итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари, в котором указал на неспособность объективного анализа глобальных геополитических процессов этим изданием. Внимание дипломата привлекла редакционная статья газеты, посвященная формированию многополярного мира.

"В упомянутой статье упор сделан на высокой оценке намерений американских властей интенсифицировать двусторонние, гуманитарные и торговые отношения с Индией для того, чтобы в рамках "подлинно многополярного мира" превратить Нью-Дели в противовес Пекину в споре за лидерство среди стран Глобального Юга. Не может не вызывать сожаление, что откликнувшись на один из наиболее актуальных и животрепещущих вопросов, который с особой силой зазвучал в международной повестке в контексте обострившегося противостояния России и коллективного Запада, ваша авторитетная газета не смогла выйти за рамки ангажированного и одностороннего подхода, отрицающего саму возможность гармонизации международных отношений, их освобождения от блоковой психологии и геополитических разделений", - написал посол.

По его мнению, эта статья "красноречиво свидетельствует, насколько западные медиаресурсы не готовы отойти от мейнстримных установок и начать бесстрастно анализировать объективные процессы мирового развития". "Даже смело вводя в оборот термин "подлинный многополярный мир", уважаемый автор материала вместо того, чтобы следовать аналитической логике и содержательно раскрыть это понятие, незаметно соскальзывает в привычный биполярный нарратив про тех, кто с Западом и кто против", - продолжил он.

Посол разъясняет, что Россия заинтересована и работает над построением нарождающегося многополярного, демократичного миропорядка вместе с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР, со всеми странами мирового большинства, чтобы "развивать международные связи исключительно на основе Устава ООН и универсальных принципов международного права". В заключении он порекомендовал редакции издания ознакомиться с положениями недавно утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным новой Концепцией внешней политики Российской Федерации, чтобы "расширить методологический арсенал, используемый при анализе наиболее важных событий международной жизни".