В Госдуму внесли законопроект о единой форме анкеты для поступления на госслужбу

Согласно документу, форму такой анкеты будет устанавливать президент РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий единую форму анкеты для граждан, поступающих на государственную, муниципальную или военную службу по контракту. Документ размещен в думской электронной базе в четверг.

Документ предлагает дополнить закон "О системе государственной службы РФ" новой нормой, которая обязывает гражданина при поступлении на гражданскую службу представлять анкету. Форму такой анкеты, в том числе перечень включаемых в нее сведений, а также порядок и сроки их актуализации установит президент РФ.

Кроме того, согласно документу, гражданский служащий также должен будет сообщать нанимателю в письменной форме об изменениях сведений, содержащихся в анкете. При этом кадровая служба госоргана сможет проверять сведения, содержащиеся в анкете, с помощью письменных запросов в органы публичной власти и организации, обладающие соответствующей информацией. Документ устанавливает, что данные в ответ на такой запрос должны быть предоставлены в течение месяца со дня его получения.

Законопроект также вносит поправки в ряд отдельных законов, регламентирующих особенности государственной и муниципальной службы в РФ. Кроме того, документ также дополняет закон "О воинской обязанности и военной службе" новой нормой, согласно которой при поступлении на военную службу по контракту гражданин РФ, а также иностранец обязаны представить анкету по форме, установленной президентом РФ.

Законопроект также вводит возможность расторжения трудового договора с госслужащим по инициативе работодателя в случаях представления при поступлении на службу или в период ее прохождения подложных документов или заведомо ложных сведений.

Как указывается в пояснительной записке к документу, инициатива разработана "в целях унификации подходов к правовому регулированию государственной службы РФ и муниципальной службы в РФ".