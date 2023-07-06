Захарова: Госдеп искажает факты, обвиняя РФ в препятствовании Англо-американской школе

Официальный представитель российского МИД указала на то, что учебное заведение функционировало в правовом вакууме

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Госдепартамент искажает факты, обвиняя Россию в создании препятствий для функционирования Англо-американской школы (ААШ). Об этом говорится в опубликованном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание на сообщение главы пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера о якобы вынужденном закрытии Англо-американской школы из-за давления российских властей. "Госдепартамент явно искажает факты, обвиняя российские власти в создании препятствий для получения детьми "превосходного" и "полноценного", в американском понимании, образования", - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что вопрос статуса Англо-американской школы имеет давнюю историю. "С начала 1990-х годов Вашингтон явочным порядком пытался распространить дипломатический статус на, по сути, коммерческую образовательную структуру под вывеской ААШ, куда, в отличие от функционировавшей с 1949 года школы американской дипмиссии, принимались за плату дети российских граждан и экспатов, а также дипломатов из третьих стран", - отметила Захарова.

Официальный представитель дипведомства указала на то, что учебное заведение функционировало в правовом вакууме. "Игнорируя требования российской стороны, которая воздерживалась от резких шагов, легализовать учебное заведение либо как обычную посольскую школу, исключив коммерческую составляющую и обучение российских детей, либо в качестве автономной некоммерческой организации (АНО), которая оказывает образовательные услуги в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации", - уточнила она.

"Однако после перезапуска ААШ в новом статусе в мае 2021 года руководство школы и ее кураторы в лице посольств США, Великобритании и Канады продолжали настаивать на "уникальном характере" учебного заведения, оправдывая этим несоблюдение требований российского законодательства, прежде всего, в части лицензирования образовательной деятельности", - добавила дипломат.

"Признание ААШ в ее нынешнем виде "иностранным агентом" <...> лишь отражает действительное положение дел, вытекающее из ее регистрации в качестве "автономной некоммерческой организации", но вовсе не влечет за собой никакого запрета. Дело в другом - в нежелании следовать российским законам, лишающим Вашингтон инструментов воздействия на подрастающее поколение в России с целью привить ложные ценности и ориентиры", - заключила Захарова.