Захарова: США выдают встречу Лаврова с политологами за секретные переговоры с политиками

По словам официального представителя МИД РФ, речь идет о встрече министра иностранных дел России с членами Совета по международным отношениям 24 апреля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. США пытаются выдать одну из дискуссий главы МИД РФ Сергея Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками. Об этом написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Как мы поняли из сообщений СМИ (а теперь еще и Джона Кирби), за "встречу" американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий", - отметила дипломат, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что "группа бывших американских чиновников пыталась наладить неофициальный канал связи с Москвой".

По словам Захаровой, речь идет о встрече Лаврова с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, которые не занимают правительственных должностей в США. Она вновь указала, что никаких секретных или других переговоров у российского министра с чиновниками США в апреле не было.

Дипломат отметила, что в рамках дискуссии с политологами обсуждаются современные международные отношения и глобальная повестка, а ни о каком мирном плане по Украине не было и речи. "Нынешние же вбросы о "секретных переговорах с чиновниками" и "дискуссиях о мирном плане" - попытка администрации [президента США Джо] Байдена выдать желаемое за действительное в преддверии выборов", - подчеркнула она.

В четверг официальный представитель МИД РФ опровергла сообщения СМИ, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с Лавровым по Украине. Дипломат назвала эти утверждения фейком и дезинформацией.