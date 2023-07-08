Постпредство РФ заявило о попытках Запада сохранить протекторат над Боснией и Герцеговиной

Советник российского постоянного представительства при ООН Федор Стржижовский отметил, что народы БиГ имеют право без контроля извне договариваться о будущем векторе развития своей страны

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Вмешательство в работу Конституционного суда Боснии и Герцеговины (БиГ) западных стран свидетельствует об их попытках сохранить свой протекторат над БиГ. Об этом заявил в пятницу журналистам представитель РФ, советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

"Россия подняла сегодня в СБ ООН вопрос об опасной ситуации, складывающейся вокруг Конституционного суда БиГ, - сказал он. - В результате провокационных изменений правил его работы Республика Сербская была исключена из процесса принятия решений. Анахронизмом является продолжение работы в Конституционном суде трех судей-иностранцев. Очевидно, что принятие Конституционным судом решений в обход сербов - да и любого другого государствообразующего народа БиГ - путь к разрушению дейтонской конструкции и, что особенно опасно, к потенциальному конфликту".

"Все эти шаги укладываются в линию западных стран сохранить протекторат над БиГ, в том числе через нелегитимного и не получившего одобрение СБ ООН Кристиана Шмидта (высокий представитель ООН в БиГ - прим. ТАСС), - продолжил Стржижовский. - Однако мы уверены, что народы БиГ имеют право сами, без контроля извне, договариваться о будущем векторе развития своей страны на основе взаимного уважения и путем поиска компромиссов".

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, 51% территории страны) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Функции главы государства выполняет коллективный орган - Президиум БиГ. 27 мая 2022 года послы стран руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН.