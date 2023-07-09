Захарова заявила, что саммиту НАТО стоит уделить основное внимание теме безопасности ЗАЭС

По словам официального представителя МИД РФ, в Киеве приступили к плану по "собственному спасению", который заключается в планомерном нанесении ущерба станции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Участникам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля следует уделить основное внимание теме безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС), нанесением ущерба которой занимается Киев для "собственного спасения". Об этом написала в воскресенье в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что прошло "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику".

"Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по "собственному спасению" - планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС, - прокомментировала Захарова. - Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса".

В канун состоявшегося 23 июня визита в РФ главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на ЗАЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москву крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.