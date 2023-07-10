Кириенко: Запад понял, что РФ не взять вооруженным путем, поэтому начал "войну смыслов"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что целью этой войны является молодежь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Западные оппоненты понимают, что Россию невозможно разрушить ни вооруженным, ни экономическим путем, поэтому развязали против нее "полномасштабную войну смыслов", целью которой является молодежь. Об этом в понедельник заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на открытии всероссийского форума "Дигория".

"Те, кто против нас воюют, хорошо понимают, что, на самом деле, Россию вооруженным путем не взять, нас нельзя победить вооруженным путем. Российская экономика, наверное, к удивлению и огорчению многих наших западных оппонентов показала, что даже таким беспрецедентным количеством санкций ее тоже не взять, она оказалась гораздо устойчивее и крепче, и гораздо больше конкурентоспособность имеет", - сказал он.

Кириенко добавил, что в этой связи для тех, кто "выбрал своей задачей разрушить Россию, по крайней мере сделать ее слабой, сговорчивой, поставить на колени, остается самый фундаментальный инструмент - это попробовать развалить нас изнутри". "На самом деле, по-другому Россию вообще не взять, а значит, они развернули полномасштабную войну смыслов, войну психологическую, целью которой является подрастающее поколение", - отметил Кириенко.