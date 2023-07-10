Путин поприветствовал участников V Всероссийского молодежного форума "Дигория"

Президент России назвал его авторитетной площадкой для диалога молодых ученых

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам V Всероссийского молодежного форума "Дигория", отметив, что форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки для диалога молодых ученых. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Ваши встречи стали уже традиционными, зарекомендовали себя авторитетной площадкой для конструктивного, плодотворного диалога молодых ученых, преподавателей и аспирантов в сфере гуманитарного знания политологов и историков, социологов и психологов, представителей других специальностей", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что участникам форума предстоит обсудить широкий круг проблем на экспертном уровне, а также предложить свои подходы к решению актуальных задач развития России. Кроме того, как подчеркнул глава государства, они смогут обменяться опытом с единомышленниками, получить поддержку для реализации содержательных, неординарных проектов и инициатив.

"Рассчитываю, что нынешняя встреча пройдет в творческом, созидательном ключе, будет содействовать профессиональному и личностному становлению юношей и девушек, формированию у них активной жизненной и гражданской позиции", - подытожил президент, пожелав всем успешной работы и всего самого доброго.

V Всероссийский форум "Дигория" и церемония награждения лауреатов III Национальной премии "Дигория" проходят с 9 по 15 июля 2023 года в Нижнем Новгороде.