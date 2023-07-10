Захарова: Запад должен придерживаться олимпийских принципов, если он за демократию

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что в ПАСЕ продолжают выступать за противоправные и нелегитимные резолюции против российских и белорусских атлетов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Запад должен вместе с абсолютным мировым большинством разделять олимпийские принципы, если он действительно за демократию. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжают выступать за противоправные и нелегитимные резолюции с требованием ввести "тотальный запрет" на участие российских и белорусских атлетов в Олимпийских играх, нарушая несколько международных документов.

"В то же самое время абсолютное мировое большинство продолжает стоять на олимпийских принципах. Так, в Баку по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева Движением неприсоединения (120 государств и еще 20 наблюдателей) была принята Специальная декларация Министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения с призывом обеспечить участие всех национальных сборных на Олимпийских играх в Париже, - подчеркнула Захарова. - Если Запад за демократию, то он должен принимать волю большинства, основанную на международном праве".

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва неоднократно заявляла о недопустимости политизации спорта и высоко ценит аналогичную позицию руководства Азербайджана.