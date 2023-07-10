МИД РФ заявил, что украинские обстрелы были бы невозможны без США и "коалиции" Запада

По мнению ведомства, ВС РФ в рамках СВО добьются устранения исходящих с украинской территории угроз безопасности России и российских граждан

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Попытки совершить террористические акты ударами по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"9 июля неонацистский режим [президента Украины] Владимира Зеленского предпринял очередную попытку совершить террористический акт на российской территории - нанести удар зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области. Силами ПВО эта атака была отбита. Ракеты уничтожены. В результате разлетов осколков повреждено несколько зданий, - указали в министерстве. - Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступной деятельности режима Зеленского".

В дипведомстве напомнили, что в тот же день российские системы ПВО сработали в Брянской области. ВСУ пытались нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в районе населенного пункта Бытошь, разрушена постройка. Жертв и пострадавших нет. "По мнению экспертов, одна из ракет была нацелена на Крымский мост. Обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры. Ответственность за теракт на мосту 8 октября 2022 г., в результате которого погибли мирные граждане, недавно официально взял на себя киевский режим, тем самым подтвердив свою приверженность террористическим методам и продемонстрировав, что ничем не отличается от самых одиозных неонацистских формирований", - подчеркнули в МИД РФ.

"Убеждены, что все виновные в этом преступлении обязательно будут привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, на эти и другие террористические вылазки киевского режима будет дан ответ российскими Вооруженными силами, которые в рамках специальной военной операции добьются устранения исходящих с украинской территории угроз безопасности нашей страны и российских граждан", - резюмировали в ведомстве.