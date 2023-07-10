Захарова заявила, что Япония по ситуации вокруг ЗАЭС оперирует безосновательными фейками

По словам официального представителя МИД РФ, Токио следует озаботиться ситуацией со сливом радиоактивной воды с Фукусимской АЭС, которая имеет прямые негативные проекции на интересы соседних государств, в том числе России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Япония, выражая озабоченность ситуацией вокруг Запорожской АЭС, оперирует распространяемыми Киевом безосновательными фейками. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обратили внимание на высказывания официальных лиц Японии, в частности генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси с выражением обеспокоенности по поводу обеспечения безопасности Запорожской АЭС в свете распространяемых киевским режимом фейков о якобы готовящейся там "российской провокации". Удивлены тем, с какой безапелляционностью Токио оперирует слухами, под которыми, как мы уже неоднократно заявляли, нет никаких оснований", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, Японии следовало бы обратить внимание на внутреннюю политику собственного государства. "Вместо того, чтобы рассуждать об объекте, находящемся в тысячах километров от Японии, руководству этой страны следовало бы озаботиться собственными проблемами в области ядерной безопасности. Например, ситуацией со сливом радиоактивной воды с Фукусимской АЭС, которая имеет прямые негативные проекции на интересы соседних государств, в том числе России, и вызывает острую реакцию общественности", - говорится в комментарии.

"Официальному Токио хотелось бы напомнить библейскую мудрость и порекомендовать перестать пытаться найти соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своем", - заключила Захарова.