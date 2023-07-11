Косачев назвал нынешние отношения России и Китая наилучшими за всю историю

Вице-спикер Совета Федерации также отметил, что российско-китайские отношения вышли на новый этап и стали важным фактором развития двух стран

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства в настоящее время являются наилучшими за всю историю, заявил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Делегация российского парламента находится с визитом в Китае. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

"Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия являются наилучшими за всю их историю. Более того, они вышли на новый этап и стали важным фактором развития двух стран, обеспечения их безопасности, укрепления международных позиций, а также надежной гарантией поддержания мира и стабильности на всей нашей планете", - заявил Косачев на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП КНР.