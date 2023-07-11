11 июля, 05:50

Володин: в НАТО должны помнить, что поддержка нацизма привела к войне

По словам председателя Госдумы, "важно не допустить повторения трагедии"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Государства - члены НАТО должны помнить, что поддержка нацизма привела ко Второй мировой войне, это не должно повториться. Об этом заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что 11 июля День памяти жертв Волынской резни - уничтожения польского населения бандеровцами. Спикер указал на то, что за 1943-1944 годы были зверски убиты десятки тысяч человек: женщины, дети и старики. Однако, продолжил политик, "киевский режим <...> вместо того, чтобы признать действия бандеровцев геноцидом польского населения, ставит им памятники, защищает и продвигает их идеологию", тогда как Варшава, "предавая память жертв Волынской трагедии", снабжает Украину "очередными партиями оружия для новых преступлений".

"Государствам - членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. Поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Важно не допустить повторения трагедии", - написал Володин.

Он подчеркнул, что издевательства над поляками подтверждены архивными документами, свидетельствами очевидцев, показаниями преступников. "Убийства совершали члены Организации украинских националистов и ее военного подразделения - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА запрещена в РФ)", - пояснил спикер палаты. Но, добавил он, Киев возвел в герои тех, кто совершал кровавые преступления.

"Поддержка нацизма приводит к страшным, разрушительным последствиям. Руководство Польши не может этого не знать. С их стороны это больше чем предательство по отношению к собственному народу", - резюмировал Володин. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация