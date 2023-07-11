11 июля, 10:56,
обновлено 11 июля, 11:25
БРИКС

Матвиенко заявила, что страны БРИКС не планируют становиться альтернативой другим блокам

Спикер Совета Федерации отметила, что будут прилагаться усилия для формирования организации, а также ШОС в качестве альтернативных площадок однополярному миру

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС не планируют становиться альтернативой каким-либо международным организациям или блокам. Об этом заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с визитом в КНР.

"И Россия, и наши партнеры по БРИКС не ставят задачу стать альтернативой каким-либо международным организациям или блокам. Мы считаем БРИКС и также ШОС альтернативными площадками. И будем прилагать усилия для формирования их в этом качестве - альтернативных площадок однополярному миру, где учитываются интересы только одного гегемона", - сказала спикер СФ. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияБРИКС
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