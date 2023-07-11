Замглавы МИД России обсудил с послом ОАЭ развитие российско-эмиратского сотрудничества

В ведомстве добавили, что встреча состоялась по просьбе посла

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер обсудили во вторник на встрече приоритетные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД России.

"В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего поступательного развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества", - сообщили в дипведомстве.

В МИД отметили, что был также проведен обмен мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки дня, в том числе в контексте итогов состоявшегося накануне в Москве шестого министерского заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В ведомстве добавили, что встреча состоялась по просьбе посла.