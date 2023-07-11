МИД РФ заявил, что ООН проявляет двойные стандарты к оказанию гуманитарной помощи Сирии

В ведомстве подчеркнули, что своими действиями высокопоставленные представители ООН пренебрегли "нормами и руководящими принципами международного гуманитарного права"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ООН продолжает работать по инструкциям Запада, налицо очевидный "двойной стандарт" к оказанию гуманитарной помощи Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ о резолюции 2672 Совета Безопасности (СБ) ООН по международному гуманитарному содействию САР, включая "трансграничный" механизм.

На фоне дискуссий на площадке СБ ООН в Нью-Йорке по международному гуманитарному содействию Сирии, включая "трансграничный" механизм, в российском дипведомстве обратили внимание на коллективный призыв представителей гуманитарного крыла ООН от 5 июля. "В своем совместном пресс-релизе ооновский авангард (по стечению обстоятельств преимущественно американцы и европейцы) приравнял гуманитарную помощь сирийцам в целом к произвольному и нарушающему международное гуманитарное право (МГП) механизму. Безапелляционно высказался за его расширение по сроку (на 12 месяцев вместо 6) и по количеству погранпереходов (3 вместо 1). Подчеркнул важность поставок, независимо от законного правительства САР, страны - члена ООН", - указали в МИД РФ.

При этом там отметили, что ООН продолжает работать по инструкциям из западных стран. "Налицо очевидный "двойной стандарт" к оказанию гуманитарной помощи Сирии и новым российским регионам: в первом случае трансгранично, то есть в обход и независимо от Дамаска, а во втором - только из Киева и через линии боевого соприкосновения (кросс-лайн)", - подчеркнули в министерстве.

Политический заказ Запада

В ведомстве подчеркнули, что своими действиями высокопоставленные представители ООН пренебрегли "нормами и руководящими принципами международного гуманитарного права, страданиями миллионов простых сирийцев в угоду политического заказа западных государств по подрыву суверенитета Дамаска и углублению территориального раскола САР". "Сирия остается единственной страной в мире, в которой в качестве временной и чрезвычайной меры с 2014 года действует "трансграничный" механизм доставки гуманитарной помощи без согласования и координации с Дамаском. Данный механизм используется для обеспечения бесперебойного снабжения Идлиба, находящегося под контролем группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), признанной террористической СБ ООН. Тем самым ООН, прикрываясь нуждами 2,7 млн человек, выступают, по сути, за сохранение и увековечивание именно этого механизма и этого анклава", - добавили в министерстве.

Кроме того, как отметили в МИД РФ, демонстрируется полное игнорирование страданий и потребностей еще 14 млн сирийцев только потому, что они находятся на подконтрольных правительству САР территориях. "Складывается впечатление, что эти сирийцы не нуждаются в помощи, особенно после разрушительного землетрясения 6 февраля, - продолжили в министерстве. - Тщательно замалчиваются такие факты, как срыв отправок внутренних гуманитарных конвоев из Дамаска во все части страны (кросс-лайн); блокирование, в том числе в результате незаконных односторонних санкций, проектов по раннему восстановлению гражданской инфраструктуры (школы, больницы, дома, объекты водо- и электроснабжения); отказ от содействия возвращению сирийцев в места исконного проживания; невыполнение донорских обещаний при продолжении расхищения западными странами природных ресурсов САР - нефти и зерна".

"Не афишируется, что на устойчивость и прогнозируемость при планировании международной гуманитарной деятельности в Сирии влияют не сроки продления резолюции, которая действует с 2014 года, а катастрофический дефицит средств, из-за чего специализированные агентства вынуждены сворачивать свои усилия (в частности, Всемирная продовольственная программа уже сократила охват получателей помощи на 50% из-за недостатка финансирования)", - резюмировали в дипведомстве.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что Москва неизменно выступает за расширение и наращивание комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без дискриминации и предварительных условий, в соответствии с нормами и руководящими принципами международного гуманитарного права. "Исходим из насущной необходимости деполитизации гуманитарных сюжетов, активно использующихся Западом при помощи ООН для обслуживания сугубо политических целей и задач", - заключили на Смоленской площади.

О механизме трансграничной помощи

Во вторник Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать западный вариант резолюции по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии. Затем Совет Безопасности не поддержал российский проект резолюции по этому же вопросу. Против выступили Великобритания, США и Франция, остальные делегации воздержались. Механизм трансграничной помощи действовал с 2014 года.