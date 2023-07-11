Избирком отказал "Родине" в заверении списка кандидатов в депутаты Смоленской облдумы

Всего на выборы в региональный парламент документы предоставили 10 партий

ТАСС, 11 июля. Избирательная комиссия на очередном заседании отказала партии "Родина" в заверении списка кандидатов в депутаты Смоленской облдумы седьмого созыва. Партия выдвигалась по единому и одномандатным избирательным округам, сообщил в своем Telegram-канале во вторник избирком Смоленской области.

"Избирательная комиссия приняла решение об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Смоленской областной думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение всероссийской политической партии "Родина" в Смоленской области" по единому и одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении.

9 июля избирком региона сообщил об окончании периода выдвижения кандидатов в депутаты Смоленской областной думы. Документы своих кандидатов на выборы в региональный парламент предоставили 10 партий, в том числе "Единая Россия", ЛДПР, Партия пенсионеров, Российская экологическая партия "Зеленые", КПРФ, "Яблоко", "Новые люди", "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Период выдвижения кандидатов длился с 10 июня по 9 июля. Выборы депутатов Смоленской областной думы состоятся в Единый день голосования 10 сентября.