Лавров считает, что помощь Мьянме должна оказываться без вмешательства во внутренние дела

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Помощь в нормализации обстановки в Мьянме должна оказываться без вмешательства во внутренние дела страны, Россия придерживается принципиальной позиции в этом вопросе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

"Убеждены, что мировое сообщество призвано помочь нормализации обстановки в Мьянме без вмешательства в ее внутренние дела. Неизменно придерживаемся этой принципиальной позиции при выстраивании наших отношений с мьянманским руководством вне зависимости от конкретных персоналий и политических сил, находящихся у власти", - отметил министр.

"В контактах с властями в Нейпьидо неизменно акцентируем центральную роль, которую АСЕАН играет в международных усилиях по урегулированию ситуации вокруг Мьянмы. Поддерживаем стремление индонезийского председательства придать дополнительный импульс коллективным шагам по реализации положений "Консенсуса из пяти пунктов". Отмечаем роль ассоциации в мобилизации гуманитарной помощи нуждающемуся населению", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, коллективные усилия стран АСЕАН и других государств в отношении Мьянмы должны основываться на тесном взаимодействии с официальными властями этой страны. "Важно не допустить, чтобы расхождения в вопросах выбора оптимальных путей содействия урегулированию в этой стране негативно отразились на единстве ассоциации и ее центральной роли в региональных делах", - указал он.

1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии 77-летняя Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

После прихода военных к власти в стране разгорелся гражданский конфликт с участием вооруженных этнических групп, выступающих против смещения гражданского правительства. По данным правозащитников, с 1 февраля 2021 года в Мьянме погибли более 3,7 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны, из них 19 тыс. все еще лишены свободы.