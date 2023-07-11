Лавров: РФ изучает участие компаний в создании инфраструктуры в новой столице Индонезии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия внимательно изучает вопрос о возможном подключении российских компаний к созданию инфраструктуры в новой столице Индонезии, городе Нусантара. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

"Внимательно изучаем возможности подключения российских транспортных и информационно-коммуникационных компаний к созданию комплексной инфраструктуры новой столицы - Нусантары - на острове Калимантан", - сказал он.

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах переноса столицы из Джакарты в 2019 году. Первоначально планировалось, что мегаполис появится на Калимантане к 2024 году. На эти цели было выделено почти $32 млрд. Однако из-за пандемии проект был приостановлен, его возобновление ожидается через два года. В середине января глава государства объявил, что новая столица будет называться Нусантара, что в переводе означает "архипелаг".